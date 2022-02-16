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قرار حكومى بشأن تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

01:46 م الأربعاء 16 فبراير 2022
قرار حكومى بشأن تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ المرحلة الثالثة لاستكمال تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم توطين الصناعة الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الحضاري المميز.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بالعاصمة الإدارية .

الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية قرار حكومى مجلس الوزراء الهيئة العربية للتصنيع توطين الصناعة الوطنية

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