قرار حكومى بشأن تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ المرحلة الثالثة لاستكمال تأثيث المقار بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار دعم توطين الصناعة الوطنية في تنفيذ هذا المشروع الحضاري المميز.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بالعاصمة الإدارية .
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