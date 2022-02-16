أكثر الكلمات إنتشاراً

'فيروس كورونا أخبار BBC

موجة تضخم عالمية.. رئيس الوزراء يعلق على "زيادة الأسعار"

01:44 م الأربعاء 16 فبراير 2022
موجة تضخم عالمية.. رئيس الوزراء يعلق على "زيادة الأسعار"

الدكتور مصطفى مدبولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه اليوم، قضية التضخم.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم: "أتابع الشواغل التي تحدث وحديث بعض المحللين عن الزيادة في الأسعار".

ولفت إلى أن العالم يشهد فترة مضطربة لم تحدث منذ 100 عام، مع وجود موجة تضخم عالمية، أصابت الدول المتقدمة التي لم تشهد تضخم 1%.

وقال إن التضخم في أمريكا وصل أكثر من 7%، وهذا لم يحدث من 40 سنة.

وأشار مدبولي إلى أن "التضخم الآن 8%، وهو رقم يمثل عودة لمعدلات ما قبل كورونا، وهذا طبيعي، كانت مستهدفاتنا أن نحقق 7 %، بزيادة أو نقصان 2 %".

وأوضح أن 35% من التضخم في مصر يأتي من الخارج، السبب الرئيسي وجود طلب كبير، وأيضا تكلفة الشحن الذي زاد 3 أضعاف، وأسعار الوقود.

وتابع: "القلم الذي نستورده محسوب له تكلفة الشحن وكل حاجة، لما الشحن يزيد 3 مرات، يبقى سعره هيزيد، أيضا التغيرات المناخية، الشتاء اللي جه السنادي غير مسبوق، وهذا أدى إلى تلف محاصيل وبالتالي زيادة سعرها".

وأكد رئيس الحكومة أن دولًا متقدمة شهدت نقصا في وجود السلع، وهذا لم يحدث في مصر، مضيفًا: "ده بفضل التخطيط الجيد وتوفيق ربنا، ولم يشعر المواطن بأي نقص، الزيادات في أي سلع بالخارج غصب عننا".

مصطفى مدبولي زيادة الأسعار مجلس الوزراء التضخم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. لجميع الحالات.. الصحة تحدد فترة عزل كورونا- بيان رسمي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا