بنشوف التعليقات الكوميدية.. مدبولي يعلق على زيادة البنزين بالتزامن مع مباريات المنتخب

القاهرة - مصراوي:

علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حديث البعض بشأن استغلال الحكومة مباريات المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية لزيادة أسعار الوقود.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم: "الناس بتتكلم على زيادة أسعار الوقود إننا استغلينا ماتشات أمم أفريقيا، وبنشوف التعليقات الكوميدية".

وأوضح أن مصر رفعت أسعار البترول نحو 9%، في حين زاد عالميا بأكثر من 50 %، وهكذا الأمر في السكر والزيت.

وأضاف: معنى هذا أن الدولة لم تحمل كل شيئ على المواطن، مفيش دولة تقدر تستحمل كل الزيادات دي، بنحاول نشيل جزء والمواطن يشيل جزء.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين 25 قرشا في الجمعة الاولى من شهر فبراير، فيما كان يلعب المنتخب الوطني مباريات كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.