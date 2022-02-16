أكثر الكلمات إنتشاراً

'فيروس كورونا أخبار BBC

بنشوف التعليقات الكوميدية.. مدبولي يعلق على زيادة البنزين بالتزامن مع مباريات المنتخب

01:44 م الأربعاء 16 فبراير 2022
بنشوف التعليقات الكوميدية.. مدبولي يعلق على زيادة البنزين بالتزامن مع مباريات المنتخب

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حديث البعض بشأن استغلال الحكومة مباريات المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية لزيادة أسعار الوقود.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم: "الناس بتتكلم على زيادة أسعار الوقود إننا استغلينا ماتشات أمم أفريقيا، وبنشوف التعليقات الكوميدية".

وأوضح أن مصر رفعت أسعار البترول نحو 9%، في حين زاد عالميا بأكثر من 50 %، وهكذا الأمر في السكر والزيت.

وأضاف: معنى هذا أن الدولة لم تحمل كل شيئ على المواطن، مفيش دولة تقدر تستحمل كل الزيادات دي، بنحاول نشيل جزء والمواطن يشيل جزء.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين 25 قرشا في الجمعة الاولى من شهر فبراير، فيما كان يلعب المنتخب الوطني مباريات كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

مصطفى مدبولي مباريات المنتخب أسعار البنزين

الخبر التالى:

موجة تضخم عالمية.. رئيس الوزراء يعلق على "زيادة الأسعار"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. لجميع الحالات.. الصحة تحدد فترة عزل كورونا- بيان رسمي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا