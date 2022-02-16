لجميع الحالات.. الصحة تحدد فترة عزل كورونا (بيان رسمي)

12:37 م الأربعاء 16 فبراير 2022
لجميع الحالات.. الصحة تحدد فترة عزل كورونا (بيان رسمي)

الدكتور خالد عبد الغفار

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كتب - أحمد جمعة:

حدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، فترة العزل الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من عبد الغفار، حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

وفيما يتعلق بالحالة الإيجابية معملياً بدون أي أعراض، أوضح الوزير أنه ينتهى العزل الخاص بها بعد 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي طالما لم تظهر عليه أي أعراض خلال فترة الخمسة أيام، على أن يعود للعمل بعد انقضاء فترة العزل ولا يستلزم ذلك إجراء الفحوصات المعملية (Rapid Antigen Test, PCR ID NOW).

وعن الحالة الإيجابية معملياً والمصنفة بالحالة البسيطة، أشار الوزير إلى أنها تعالج بالمنزل، ويستمر العزل لمدة عشرة أيام بشرط أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع بدرجة الحرارة وسعال وضيق التنفس.

أما الحالة الإيجابية معملياً ومصنفة حالة أعراض متوسطة أو شديدة، فيستمر العزل لمدة عشرة أيام بشرط أن يكون آخر 3 أيام بدون ارتفاع بدرجة الحرارة وسعال وضيق التنفس، وفي حالة انقضاء فترة الـ 10 أيام، واستمرار الأعراض؛ يستمر العزل حتى زوال الأعراض ومرور 3 أيام إضافية بدون أعراض.

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