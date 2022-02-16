مد مهلة التطعيم بالجرعة التنشيطية لشهرين.. إجراء حكومي جديد بشأن لقاح كورونا

كتب - محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

ونوه عبد الغفار خلال التقرير إلى عدد من الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها بناء على مستجدات الحالة الوبائية محلياً ودولياً، موضحاً أنه شملت توفير الجرعة التعزيزية بعد ٣ شهور من الجرعة الثانية للمرحلة العمرية فوق ٦٥ سنة، ومد مهلة التطعيم بها لشهرين بعد ارسال الرسالة.

وتطرق الوزير إلى الموقف الحالي لتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن إجمالي حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140.5 مليون جرعة، لافتاً إلى أن إجمالي الجرعات المستهلكة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 67.7 مليون جرعة، حيث أصبح هناك 29.2 مليون شخص محصن بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية، وتم تقديم أكثر من 811 ألف جرعة تنشيطية، موضحاً توافر أكثر من 73.9 مليون جرعة، تكفى لأكثر من 52 مليون مواطن.

كما أشار الوزير إلى أن إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلغ 296.4 ألف جرعة أولى وثانية، كما بلغ إجمالي تطعيمات الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، أكثر من 1.8 مليون جرعة أولى وثانية.