لعلاج كورونا.. الصحة: توفير دواء مولنوبيرافير في الصيدليات الحكومية

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، توفير دواء "مولنوبيرافير" في الصيدليات الحكومية (الإسعاف، الشكاوى).

جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من عبد الغفار، حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن دواء "مولونبيرافير" يستخدم من اليوم الأول حتى الخامس من بداية الإصابة للحالات البسيطة التي تحمل عوامل خطورة.

ولفت إلى أن هذا الدواء يُصرف بالمجان لجميع مستشفيات العزل، مع توفيره أيضًا في الصيدليات التابعة لوزارة الصحة بسعر 630 جنيها بواسطة روشتة معتمدة من طبيب مختص.

دواء "مولونوبرفير"، هو العقار الذي ابتكرته شركة "ميرك" الأميركية، وسمحت لصانعي الأدوية الآخرين بإنتاجه في خطوة تهدف إلى مساعدة ملايين الأشخاص للحصول على الدواء الذي يحتمل أن ينقذ آلاف الأرواح.

يأتي هذا العقار الجديد خلافًا للعقاقير الأخرى التي استخدمت منذ بداية الجائحة لهذا الغرض، وكان يتطلب الأمر إعطائها عن طريق الوريد أو الحقن، مثل عقار "ريمديسيفير"، ومزيج الأجسام المضادة أحادية النسيلة الذي تنتجه شركة "ريجينيرون"، وجرى إعطائهما للمرضى بعد احتياجهم لدخول المستشفيات.

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