كيف يحدث تسوس الأسنان وما طرق الوقاية منه؟

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن تسوس الأسنان يحدث نتيجة تحلل السكر الموجود في الأطعمة المختلفة التي نتناولها، والتي ينتج عنها نوع من الأحماض يعمل على تآكل الطبقة الخارجية للأسنان (المينا) مسببا التسوس.

ووجهت الوزارة عددًا من النصائح بتجنب الإكثار من تناول الطعام بين الوجبات الرئيسية، لأن ذلك يزيد احتمالية تراكم الجير (البلاك) على الأسنان، ومن ثم الإصابة بالتسوس، وكذلك تجنب المشروبات الغازية المحلاة والمنبهات كالقهوة والشاي.

كما لفتت إلى ضرورة غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد تناول الطعام مباشرة، واستخدم خيط الأسنان يوما لإزالة الطعام بين الأسنان.