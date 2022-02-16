محافظ القاهرة يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة

11:14 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
محافظ القاهرة يوجه بإزالة التعديات على أملاك الدولة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة تشكيل غرفة متابعة مشتركة بين النواب والأحياء وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لتلقي البيانات اليومية بشأن إزالات التعديات على أملاك الدولة مع تقديم تقرير أسبوعي بموقف كل حي والتنسيق الدائم مع جهات الولاية لرصد التعديات وإزالتها على الفور.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القاهرة لمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية على مستوى محافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الري بالمحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد الأراضي المتعدى عليها وحماية مجرى نهر النيل ومتابعة ما تم إزالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخرى سواء الخاصة بالمحافظة أو بالتنسيق مع جهات الولاية الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم خلال الموجة (١٩) الجاري تنفيذها حاليًا إزالة ما يقارب ١٢٥ حالة تعد خاصة بالري حتى الآن.

خالد عبدالعال إزالة التعديات اجتماع محافظ القاهرة استرداد الأراضي

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