الفريق أول محمد زكى يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي (سيناء- 6)

09:09 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
الفريق أول محمد زكى يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي (سيناء- 6)

الفريق أول محمد زكى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي سيناء- 6 الفريق أول محمد زكي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا