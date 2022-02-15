"عيب على سنك".. مظهر شاهين يهاجم الفنان راغب علامة (فيديو)

10:33 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
"عيب على سنك".. مظهر شاهين يهاجم الفنان راغب علامة (فيديو)

مظهر شاهين

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كتب- محمد عبدالناصر:

علق الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الفنان راغب علامة بشأن تقديم بعض الرجال زوجاتهم له لتقبيلهن.

كان الفنان اللبناني راغب علامة، حل ضيفًا في أحد البرامج التليفزيونية، وتحدث عن تهافت المعجبين والمعجبات عليه، قائلًا: "ببقى سعيد جدًا لما يجيي راجل يطلب مني إن مراته تتصور معايا، ويقولي مراتي بتحبك.. آخر مرة واحد قالي لو مراتي مباستكش هاتطلقني".

وقال "شاهين" في فيديو عبر حسابه على يوتيوب: "عشنا وشفنا بعض الرجالة بيقدموا زوجاتهن لبعض الفنانيين عشان يبسوهم، أنا مش عارف الحقيقة بقوله ليه، دا اللي بيقول الفنان راغب علامة، عيب عليك سنك أنت فوق الـ60 سنة".

وتابع: "إن أقل ما يوصف به هذا الكلام هو هراء، ولا يندرج إلا تحت وصف الدياثة"، مضيفا: "الله حرم هذه الأفعال التي تدخل تحت بند نشر الفاحشة"، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث)".

مظهر شاهين راغب علامة يوتيوب

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