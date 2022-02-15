بعد وفاته اليوم.. أبرز المعلومات عن الأنبا يوحنا المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك

كتب- مينا غالى:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، وفاة صاحب الأنبا يوحنا قلته، المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الأنبا يوحنا قلته الراحل:

- ولد الانبا يوحنا باسم كمال قلته بقرية القطنة بطهطا سنة 1937م.

- التحق بالمدارس الكاثوليكية، وصار كاهنًا في 25/9/1960م.

- حصل على ليسانس الدراسات العربية والإسلامية سنة 1965م ثم الماجستير سنة 1972م فالدكتوراة سنة 1981م من جامعة القاهرة.

- تولى مسئولية الأعلام والصحافة واللجنة المصرية الكاثوليكية للعدالة والسلام ورعى كنيسة السجود بشبرا سنة 1962م.

- حصل على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة سنة 1981م في " دراسات المستشرقين الفرنسيين للشعر العربى"، وقام بتدريس الأدب الفرنسي بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 1981م إلى عام 1986م.

- تولى مسئولية المعاون البطريركي للأقباط الكاثوليك سنة 1986م حتى عام 2018.

- توفي صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 85 عامًا.