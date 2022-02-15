وفاة ابنة شقيق الرئيس السادات.. والجنازة غدًا

09:01 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
وفاة ابنة شقيق الرئيس السادات.. والجنازة غدًا

محمد أنور السادات

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القاهرة - مصراوي:

توفيت اليوم الثلاثاء، نادية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ومن المقرر تشييع جنازتها غدًا الأربعاء، من جامع السلام في مدينة نصر، بعد صلاة الظهر.

وكتب زين السادات ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك": "البقاء لله تعالى.. توفيت الي رحمة الله تعالي شقيقتي نادية عصمت السادات، وتشيع الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر".

زين السادات

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