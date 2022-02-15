برودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 10

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 20 09

شبين الكوم 20 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 11

مطروح 18 11

السلوم 17 11

سيوة 19 06

بورسعيد 18 10

دمياط 18 10

الزقازيق 20 10

المنصورة 20 10

الإسماعيلية 19 09

السويس 20 09

العريش 18 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 10

نخل 17 00

نويبع 22 16

طابا 21 14

كاترين 19 02

الطور 20 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 22 12

الفيوم 21 06

بني سويف 21 07

المنيا 21 07

أسيوط 21 07

سوهاج 22 08

قنا 23 09

الأقصر 25 09

أسوان 25 10

إدفو 25 10

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 26 08

الشلاتين 25 11

أبو رماد 25 11

حلايب 22 11

رأس حدربة 22 11

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