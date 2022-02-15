برلماني يتقدم بطلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع شبكات الجيل الخامس

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، حول سياسة الحكومة للتعامل مع تكنولوجيا الجيل الخامس ومواجهة آثاره السلبية المحتملة.

وقال توفيق، في طلبه، إن الفترة الأخيرة تشهد خطوات سريعة من جانب العديد من الدول، نحو تفعيل شبكات الجيل الخامس "G5" في تكنولوجيا الاتصالات، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يحدث ثورة ضخمة في عالم الاتصالات والتقنية، وستكون محل اهتمام العديد من الدول التي ستبدأ بالاعتماد عليها لاحقًا؛ ولكن في المقابل هناك العديد من المحاذير التي تتعلق بتأثيرات هذه التكنولوجيا السلبية؛ خصوصًا على الملاحة الجوية، وكذا على ما يتعلق بالأمن السيبراني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستعد أيضًا لتلك الثورة الجديدة في شبكات الجيل الخامس، كما أن العديد من شركات الهواتف المحمولة أطلقت إصداراتها الجديدة مدعومة بخدمات الجيل الخامس، استعدادًا لتفعيلها في مصر.

وتابع حسانين بأنه في الوقت الذي ستكون فيه هناك مزايا وإيجابيات لذلك الجيل الجديد من الشبكات مثل السرعة الفائقة والتحكم في الأشياء عن بعد وتقليل التكاليف، يوجد أيضًا آثار سلبية تمثل خطرًا على مؤسسات الدولة والمجتمع؛ مثل أن يتم استخدام تلك التقنيات الجديدة في تعطيل وشل حركة بعض المؤسسات ومصالح المواطنين وغيرها من الأخطار التي تهدد المجتمع، وهو ما يتطلب استعدادًا خاصًّا في ما يتعلق بحماية الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بخلاف المخاطر التي تتخوف منها شركات الطيران على حركة الملاحة الجوية.

وطالب عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ باستيضاح سياسة الحكومة حول استعدادها لتلك التقنيات الجديدة في شبكات الجيل الخامس G5، وكذلك مدى استعدادها لمواجهة جميع الآثار السلبية التي ستنتج عن استخدام وتفعيل تلك الشبكات المتطورة.