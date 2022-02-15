نقيب الأشراف لقاضي قضاة فلسطين: الدولة المصرية تدعم فلسطين بشكل كامل

كتب - محمود مصطفى:

استقبل السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، ووزير الأوقاف الفلسطيني الدكتور حاتم البكري.

ورحب الشريف، بالوفد الفلسطيني في رحاب نقابة الأشراف، وطالبهم بنقل تحياته للرئيس محمود عباس أبو مازن والشعب الفلسطيني.

وقال نقيب الأشراف، إن الدولة المصرية بكافة أطيافها تؤيد القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل القرارات التي تتخذها في حفظ الأمن القومي والعربي، والتي كانت أولى المواقف الداعمة لفلسطين.

وأكد أن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، تؤكد وقوف الدولة المصرية مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددا على أن أبناء الأمتين العربية والإسلامية مع عودة الحق الفلسطيني والقدس الشريف لأهله وأصحابه.

وشدد على أن مصر وفلسطين لديهما قيادة وطنية قدمت الكثير من أجل شعوبهما، مشددا على أن وحدة الصف والكلمة الفلسطينية تؤدي إلى تغيير المواقف الدولية لصالح القضية الفلسطينية.

وقدم نقيب الأشراف، التهنئة للدكتور حاتم البكري بمناسبة توليه منصب وزير الأوقاف الفلسطيني، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

ومن جانبه نقل الدكتور محمود الهباش، تحيات الشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس أبو مازن، لنقيب الأشراف.

وأثنى مستشار الرئيس الفلسطيني، على جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن القيادة المصرية لم تتخلى يوما عن القضية الفلسطينية.

وقال وزير الأوقاف الفلسطيني، الشيخ حاتم البكري، إن لقاء نقيب الأشراف كان طيبا ومثمرا وبنّاءً، وتم استعراض خلاله جهود النقابة في خدمة أبناء الأشراف بجميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تكرار هذه اللقاءات الطيبة خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية اللقاء، أهدى السيد محمود الشريف، درع نقابة الأشراف، لمستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، ووزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ حاتم البكري.