وزيرة الثقافة تنعي العميد الأسبق للفنون المسرحية

القاهرة - مصراوي:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور سمير أحمد، أستاذ الديكور والعميد الأسبق للمعهد العالى الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الذي غيبه الموت اليوم الاثنين 15 فبراير.

وقالت عبد الدايم: يعد الراحل أحد الرواد المبدعين فى فن الديكور، مشيرة إلى بصماته البارزة التى عبرت ببراعة عن أفكار الكثير من الأعمال الفنية التى كان أحد صناعها.

وأكدت في بيان اليوم، أنه شارك فى إعداد وتخريج أجيال من المتخصصين، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقاءه وتلاميذه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الدكتور سمير أحمد من رواد فن الديكور فى مصر ومن خريجى الدفعة الأولى بقسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميد المعهد الأسبق ، كرمته وزارة الثقافة ضمن الاحتفاء بعمداء المعهد العالي للفنون المسرحية ورؤساء أكاديمية الفنون، في فعاليات مهرجان المسرح العربي «زكي طليمات» بأكاديمية الفنون عام 2019، شارك في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتليفزيونية الشهيرة.