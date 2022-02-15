إدراج اسم الدكتورة فرحة الشناوي والشيخ مصطفى عاصي ضمن مشروع "عاش هنا"

07:52 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
إدراج اسم الدكتورة فرحة الشناوي والشيخ مصطفى عاصي ضمن مشروع "عاش هنا"

إدراج اسم الدكتورة فرحة الشناوي والشيخ مصطفى عاصي

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الدقهلية - رامي محمود:

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم الدكتورة فرحة الشناوي أستاذ المناعة وأول عميدة لكلية طب للمنصورة والمقرر الأسبق لفرع المجلس القومي للمرأة وعضو مجلس النواب، والتي تم تكريمها ومنحها لقب "فارس" من دولة فرنسا، ضمن مشروع "عاش هنا"، كما تم إدراج اسم الشيخ مصطفى عاصي أحد مشايخ الأزهر وأحد مؤسسي حزب التجمع.

يذكر أن الدكتورة فرحة الشناوي فارقت الحياة في مارس الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد عطاء وافر على المستوى العلمي والاجتماعي.

وجرى اليوم الثلاثاء وضع لوحة "عاش هنا" أمام منزلها بمنطقة توريل في مدينة المنصورة، وسط حضور أسرتها وعدد من أصدقائها منهم النائبة البرلمانية ضحى عاصي، والكاتب حازم نصر نائب رئيس تحرير الأخبار.

كما تم وضع لوحة "عاش هنا" على منزل الشيخ مصطفى عاصي، بعمارات مساكن التجديد في طلخا، بحضور ابنته الكاتبة والأديبة وعضو مجلس النواب ضحى عاصي.

يذكر أن مشروع "عاش هنا"التابع لجهاز التنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

إدراج اسم الدكتورة فرحة الشناوي والشيخ مصطفى عاصي

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فرحة الشناوي أستاذ المناعة الدقهلية كلية طب المنصورة

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