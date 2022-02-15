غدًا.. مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء من العاصمة الجديدة

07:18 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
غدًا.. مدبولي يرأس اجتماع مجلس الوزراء من العاصمة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب - محمد غايات:

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، من مقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس عددًا من الملفات على رأسها متابعة الوضع الوبائي لكورونا، ومعدلات التلقيح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية.

كما يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي للحديث عن عدد من الموضوعات التي جرت مناقشتها خلال الاجتماع.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة

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