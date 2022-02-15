وزيرة البيئة تبحث مع مدير "الطاقة الدولية" إمكانيات الوكالة للمشاركة في قمة المناخ

كتب - محمد نصار:

بحثت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ، سبل التعاون المشترك وإمكانيات الوكالة للمشاركة في قمة تغير المناخ (COP27) والتي تستضيفها مصر نهاية العام الجاري بشرم الشيخ ، من خلال تقديم الدعم الفني والخبرة في تحويل الطاقة ، وذلك على هامش معرض مصر الدولي للبترول.

وأكدت الوزيرة - خلال اللقاء - أن مصر على أتم استعداد لاستقبال واستضافة قمة المناخ المقلبة، وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، كما توجد 3 لجان تعمل حاليًا وهي لجنة سياسية فنية وأخرى تنظيمية ولوجيستية ولجنة خاصة بالماليات، ويرأس المؤتمر والتنسيق له وزيرا الخارجية والبيئة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر على الجانب الوطني لديها استراتيجية وطنية للتصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغير المناخي، وتعمل على تحديث وتطوير مساهماتها المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات ، ونعمل أكثر على تطوير الطاقة المتجددة ، ولدينا استراتيجية الهيدروجين الأخضر بقيادة وزير الكهرباء والطاقة، مضيفة أننا نود أن نطلق مبادرة أو مبادرتين حول التحول للطاقة، حيث بحثت إمكانية تطوير ذلك من خلال تقديم الدعم الفني والخبرة.

كما أكدت وزيرة البيئة أننا نهدف فى مؤتمر تغير المناخ (COP27) لتنفيذ قرارات جلاسكو من الشركاء وتحقيق أهداف التكيف، والعمل على دعم الدول النامية في إفريقيا بمساعدة الدول المتقدمة من خلال التمويل.

من جانبه، أشاد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية باختيار مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ (COP27) لتمثيل أفريقيا، مبديا استعداد الوكالة لمساعدة مصر في تنظيم واستضافة هذا الحدث الهام، وتقديم الدعم الفني والخبرات لمصر في الموضوعات الخاصة بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أنه خلال قمة المناخ القادمة (COP27) سيكون الهدف هو وضع بعض الاستثمارات في مجال التكيف.​