حدث في 8 ساعات| بدء حجز شقق الإسكان.. وظاهرة جوية تضرب مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية كان أبرزها، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يصل بروكسل لحضور القمة الأفريقية الأوروبية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

الحجز بدأ اليوم.. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان 2022

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر اليوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

ويحتاج اي متقدم لعدد من الأوراق والمستندات للتقديم والحجز بشكل إلكتروني للحصول على وحدة ضمن الـ3 مشروعات، ومن أهم هذه الاوراق والتي تاخذ وقت أطول، القيد العائلي المميكن والذي يقدم لصاحـب الطلـب مـا عـدا الأعـزب، المطلقـة، الأرملة.

ويمكن التعرف على باقي الأوراق.. من هنا

الطقس غدا.. أجواء شتوية وشبورة مائية و الحرارة 7 درجات على هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد بداية الأسبوع الحالي.

وقالت منار، إن البلاد تشهد غدا الأربعاء، استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية والأجواء الشتوية المستقرة على كافة مناطق الجمهورية، على أن يسود خلال فترات النهار طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد وكل المناطق المطلة على البحر المتوسط، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائل للدفء على محافظات شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

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لليوم الرابع على التوالي.. استمرار ارتفاع أسعار البيض:

ارتفعت أسعار البيض في بورصة البيع على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع علي التوالي بقيمة جنيه فقط للطبق لتبلغ الزيادة 4 جنيهات منذ الخميس الماضي.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض، في جميع البورصات الرئيسية 50 جنيها بزيادة قدرها جنيه فقط عن معدلات البيع أمس، ويباع للجمهور بـأسعار تترواح من 52 إلى 54 جنيها، بينما سجل طبق البيض الأحمر 51.5 جنيه بزيادة تقدر بجنيه ونصف مقارنة بسعر أمس، حيث كان يباع بـ 49 جنيها، كما وصلت أسعار البيض البلدي إلى 59 جنيها.

مصدر بالسياحة يكشف لمصراوي الموعد المتوقع لأولى رحلات العمرة

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن الموعد المتوقع لتشغيل أولى رحلات العمرة من مصر، في الموسم الحالي لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال المصدر لمصراوي، إنه من المتوقع أن تنطلق أولى الرحلات من مصر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، بداية من 5 لـ 10 مارس المقبل، الموافق شهر شعبان -(عمرة شعبان)-.

وأشار إلى أن وزارة السياحة، تبدأ فعلياً، يوم الأحد 20 فبراير، في مراجعة ملفات موسم العمرة للشركات من قبل الوزارة عبر البوابة المصرية للعمرة، على أن يتم إخطار الشركة عقب مراجعة ملفها بالموافقة من عدمه، والعمل فورا على البدء في تجهيز برنامج العمرة وإنهاء إجراءات سفر المعتمرين، استعدادا لتنفيذ أولى رحلات العمرة.

"إزاي تحجز شقة في سكن مصر ودار مصر وجنة إلكترونيًا؟"

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، باب الحجز اليوم لشقق سكن مصر وجنة ودار مصر، لفئة الإسكان المتوسط والفاخر.

ويوفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موقعا إلكترونيا للحجز والتقديم وتحميل كراسة، حيث يتم تسجيل حساب خاص بصاحب الطلب وتحميل المستندات المطلوبة للحجز على البوابة الالكترونية خلال الفترة من 15-2-2022 حتى 8-3-2022 وفقا للخطوات.. اضغط هنا

الحكومة: بدء تخصيص شقق الموظفين في العاصمة أول مارس

عقد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، موجها بأن تبدأ إجراءات التخصيص أول مارس المقبل؛ تمهيدا لدفع المقدمات ثم تسليم الوحدات للمستحقين.

وشدد مدبولي على أن تتضمن عقود استلام الوحدات شروطا وقيودا محددة تمنع التصرف في هذه الوحدات، سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط، مؤكدا أن الدولة تدعم هذه الوحدات بشكل كبير، ولن يُسمح بوصول هذه الوحدات المدعومة لغير مستحقيها، أو عدم استغلالها.

الطقس.. ظاهرة "الأُخدود العلوي" تضرب مصر هذا الموعد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، تفاصيل ظاهرة جوية تضرب البلاد تسمى بـ"الأخدود العلوي" تكون شديد البرودة على كافة الأنحاء.

وقالت منار، إن البلاد ستشهد بداية من ظهر يوم الجمعة الموافق 18 فبراير، وحتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحة أن "الأخدود العلوي" هو امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار في الطقس.

وأوضحت أن "الأخدود" هو المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، لتشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية في الطقس على كافة الأنحاء، مصاحبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وتابعت منار: "سبب تسمية الظاهرة بـ"الأخدود" يرجع إلى أنها معروفة في اللغة العربية بهذا الاسم.. ولو رجعنا إلى تفسير هيئة الأرصاد الجوية فهي تسميها بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا باللغة الإنجليزية باسم "Trough" وترجمته هو الأخدود.

خصم 1% من أجور العاملين بالمطاعم السياحية اعتبارًا من راتب نوفمبر

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بدء خصم وسداد نسبة 1% من أجور العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية كمساهمة تكافلية ضد فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من راتب نوفمبر 2021 ولمدة 12 شهراً.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد تلقيها إخطاراً من وزارة السياحة والآثار، بشأن بدء تنفيذ القطاع السياحي، ما أشار إليه القانون رقم 170 لسنة 2020 الصادر فى 13 أغسطس 2020 والخاص بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية والتي تبلغ نسبتها 1% من أجور العاملين لمدة 12 شهراً.

موعد الجرعة التنشيطية لكورونا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الاثنين، اجتماعه الأسبوعي مع مساعديه والقيادات بوزارة الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

يأتي ذلك في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين، من خلال المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظات، ومتابعة سير العمل بخطة الوزارة للتصدي للجائحة.

ولفت الوزير إلى أن المواطنين الذين تلقوا الرسالة النصية الخاصة بموعد الجرعة التنشيطية يمكنهم تلقي اللقاح خلال شهرين من استقبالهم للرسالة.

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