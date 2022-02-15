نقل الإعلامية نادية عمارة للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

كتب - محمود مصطفى:

تعرضت الإعلامية نادية عمارة معدة ومقدمة برنامج قلوب عامرة بمجموعة شبكة قنوات أون لوعكة صحية، ترتب على إثرها نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر مقربة من الداعية الإسلامية أنها عانت خلال الفترة الماضية من مضاعفات جسدية متكررة، لكنها تحاملت على نفسها لمواصلة تقديم برنامجها ونتيجة التحامل على صحتها تعرضت لانتكاسة صحية ترتب عليها نقلها إلى أحد المستشفيات.