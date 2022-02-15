كرم جبر لـ الطيب: نقدر دور الأزهر في خدمة القضايا الوطنية ونشر الوسطية والتسامح

04:27 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
كرم جبر لـ الطيب: نقدر دور الأزهر في خدمة القضايا الوطنية ونشر الوسطية والتسامح

الدكتور أحمد الطيب

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كتب- مينا غالي:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مكتبه بمشيخة الأزهر الشريف.

وخلال اللقاء، عبر الكاتب الصحفي كرم جبر، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في خدمة القضايا الوطنية، وقضايا العالم العربي والإسلامي، ونشر روح المحبة والتسامح والوسطية والاعتدال ،والمكانة المرموقة التي يتمتع بها فضيلة الامام الأكبر.

وتبادل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الإمام الأكبر، حوارًا استمر لأكثر من ساعة حول القضايا الراهنة، وتناول الإعلام لها، والتأكيد على ضرورة استمرار الحوار البناء لنشر الفكر الديني الصحيح، الذي يعلي القيم الدينية والإنسانية، والإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه الأزهر في العالم العربي والإسلامي.

أحمد الطيب شيخ الأزهر كرم جبر مشيخة الأزهر

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