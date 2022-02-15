"أنتريه" وحيوانات نافقة بالترع.. وزير الري لـ"النواب": لا تهاون مع الإهمال

كتب- نشأت علي:

قال د.محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك تحركات لحل مشكلة القمامة حول الترع والمصارف من المنبع.

وأضاف عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس اليوم الثلاثاء، "لدينا تجربة في الشرقية من خلال تخصيص مكان لتجميع القمامة من المنبع".

وشدد وزير الري على ضرورة التوعية بخطورة إلقاء المخلفات في الترع، قائلًا: "وجدنا أنتريه وحيوانات نافقة، وهذا لا يليق مطلقًا وإذا قررنا تطبيق فكرة التغطية؛ فالتغطية مكلفة جدًّا".

وتابع عبد العاطي: "يجب أن نفكر جميعًا في الحلول، وهناك تنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة؛ لمواجهة مثل هذه المشكلات".

وأجاب وزير الري عن أسئلة النواب حول الإهمال في هذا الملف، قائلاً: "أنا ما باسكتش ولا تهاون مع الإهمال".