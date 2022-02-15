"أنتريه" وحيوانات نافقة بالترع.. وزير الري لـ"النواب": لا تهاون مع الإهمال

04:10 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
"أنتريه" وحيوانات نافقة بالترع.. وزير الري لـ"النواب": لا تهاون مع الإهمال

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

قال د.محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك تحركات لحل مشكلة القمامة حول الترع والمصارف من المنبع.

وأضاف عبد العاطي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس اليوم الثلاثاء، "لدينا تجربة في الشرقية من خلال تخصيص مكان لتجميع القمامة من المنبع".

وشدد وزير الري على ضرورة التوعية بخطورة إلقاء المخلفات في الترع، قائلًا: "وجدنا أنتريه وحيوانات نافقة، وهذا لا يليق مطلقًا وإذا قررنا تطبيق فكرة التغطية؛ فالتغطية مكلفة جدًّا".

وتابع عبد العاطي: "يجب أن نفكر جميعًا في الحلول، وهناك تنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والبيئة؛ لمواجهة مثل هذه المشكلات".

وأجاب وزير الري عن أسئلة النواب حول الإهمال في هذا الملف، قائلاً: "أنا ما باسكتش ولا تهاون مع الإهمال".

وزير الري محمد عبد العاطي حل مشكلة القمامة لجنة الإدارة المحلية الإهمال

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. ظاهرة "الأُخدود العلوي" تضرب مصر هذا الموعد وتحذير للمواطنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا