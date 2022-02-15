يتعرض للمساءلة أمام البرلمان.. تنبيه مهم من التعليم للمديريات

كتب – أسامة علي:

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة صرف حافز تطوير التعليم رياض الأطفال والصفوف الأولى وحتى الرابع الابتدائي، اعتباراً من بداية العام المالي 2021/2022 .

وحذرت الوزارة، من تأخير صرف حافز تطوير التعليم لمعلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى حتى الصف الرابع الابتدائي، مؤكدة أنه سيعرض المسئولين بكل مديرية للمساءلة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن ذلك جاء رداً على استفسارات بشأن الإفادة عما إذا كان يتم الصرف اعتباراً من العام المالي أو من بداية العام الدراسي، مؤكدة أنه يتم صرف حافز التطوير بداية من 1 يوليو من كل عام.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات، بموقف حالة الصرف الفعلي لحافز تطوير التعليم للعام المالي 2021/2022، بكل مديرية تعليمية، بناء على خطاب رئيس مجلس النواب بشأن إدراج طلب إحاطة مقدم من أحد الأعضاء في جدول أعمال أرقب جلسة مقبلة بشأن عدم صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين.