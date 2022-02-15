مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر هي الحضن الدافئ للعرب والمسلمين

04:08 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر هي الحضن الدافئ للعرب والمسلمين

محمود الهباش

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كتب - محمود مصطفى

قال الدكتور محمود الهباش،​ مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، قاضي قضاة فلسطين، إن مصر على مر الزمن تعد ظهيرا ونصيرا، حينما تضيق الدنيا بالشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمته في حفل تكريم أئمة فلسطين، بعد انتهاء الدورة التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، الثلاثاء، أن مصر هي الحضن الدافئ لكل العرب والمسلمين والعالم وكل الراغبين في العلم، وستظل بابا وصدرا يتسع للجميع، مشددا على أن فلسطين ليست مُهمَلة، فمصر ترسل رسالة أن فلسطين كالقاهرة وأسوان.

وشدد على أن الجامعات المصرية، تعامل الطالب الفلسطيني كما تعامل المصري، متابعا:"حينما تضيق بنا الدنيا وتضطرب الأمور لدى الفلسطينين، نجد الصدر الذي يتسع لهمومنا، وسنحصل على حقوقنا طالما يوجد رجال هكذا".

وقال قاضي قضاة فلسطين: "شكرا للرئيس السيسي الذي يعطينا رسائل مهمة بأننا معكم، وستبقى فلسطين بخير، ما دامت مصر هكذا".

ودعا مستشار الرئيس الفلسطيني، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني مصر فلسطين

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