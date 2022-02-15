عبد العاطي يكشف لـ"النواب" مطالب مصر بشأن سد النهضة.. والتأثير المناخي للتعدي على الأراضي

كتب- نشأت علي:

حذر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، من خطورة التعديات على الأراضي الزراعية؛ خصوصًا أنها تسببت في خسارة مصر ما يقرب من ٢ مليون فدان؛ وهو ما تسبب في تلوث البيئة، والتأثير في تغير المناخ؛ مما يتطلب منا تعويض ما ضاع من الأراضي؛ لأن نصيب الفرد تراجع كثيرًا.

وأكد عبد العاطي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، أن مصر تدعم التنمية في القارة الإفريقية، ولسنا ضد بناء السدود، بل شاركنا في بناء بعضها ببعض الدول الإفريقية؛ ولكن ما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار وزير الري إلى أن التغيرات المناخية تسببت في جفاف كبير في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن شرق إفريقيا يشهد جفافًا في مناطق عديدة.

وقال عبد العاطي: نستعد للأحداث المناخية المتطرفة؛ سواء الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة، ونضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر، وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا، مؤكدًا تخزين حصاد السيول للاستفادة به، وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض.

وتابع وزير الري: لا شك أن التغيرات المناخية تتسبب في تلوث المياه، مؤكدًا أن المتابعين للتجربة المصرية في ترشيد استخدام المياه يشيدون بها، قائلًا: الدولة تقوم بجهود لتحلية مياه البحر منذ عام ٢٠١٦، والتنمية على ساحل البحرَين المتوسط والأحمر.