عمرة شعبان أم رجب.. مصدر بالسياحة يكشف لمصراوي الموعد المتوقع لأولى الرحلات

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، عن الموعد المتوقع لتشغيل أولى رحلات العمرة من مصر، في الموسم الحالي لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال المصدر لمصراوي، إنه من المتوقع أن تنطلق أولى الرحلات من مصر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، بداية من 5 لـ 10 مارس المقبل، الموافق شهر شعبان -(عمرة شعبان)-.

وأشار إلى أن وزارة السياحة، تبدأ فعلياً، يوم الأحد 20 فبراير، في مراجعة ملفات موسم العمرة للشركات من قبل الوزارة عبر البوابة المصرية للعمرة، على أن يتم إخطار الشركة عقب مراجعة ملفها بالموافقة من عدمه، والعمل فورا على البدء في تجهيز برنامج العمرة وإنهاء إجراءات سفر المعتمرين، استعدادا لتنفيذ أولى رحلات العمرة.

وكانت غرفة شركات السياحة، ذكرت بأن عدد الشركات العاملة في الموسم الحالي يبلغ 1381 شركة سياحة، موضحة أنه ورد إليها كتاب وزارة السياحة رقم (32) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء تفعيل عقود العمرة تمهيدا لتنفيذ رحلات العمرة هذا العام 1443هـ.

وأهابت الغرفة، بالشركات السياحية العاملة في الموسم، سرعة تقديم الضمانة المالية (خطاب الضمان أو الشيك النقدي مقبول الدفع) وإيصالات سداد فئات الرسوم الواردة بالكتب الدورية أرقام 13 لسنة 2022 و21 لسنة 2022 إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وسرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك حرصاً على سرعة تفعيل البوابة أمام الشركات لمراجعة ملفات العمرة.

وأكدت الغرفة، على شركات السياحة، ضرورة مراعاة ما ورد بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة والتي نصت على الآتي:

1- يجب على الشركة السياحية المصرح لها بتنفيذ برامج العمرة التأكد من تلقي المعتمر جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر)، وكذلك أيضا التأكد من أن تكون شهادة جرعات اللقاح معززة بـ(code Q.R) وذلك وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان.

2- ضرورة إجراء المعتمر تحليل (p.c.r) قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بـ 72 ساعة على الأكثر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وعلى أن تكون شهادة التحليل معززة بـ(code R.Q) تفاديا إليه عقبات تمنعه من السفر وفقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان والسلطات السعودية.

3- وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمد من وزارة الصحة والسكان، تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة.

وتابعت غرفة السياحة:"يرجى التفضل بالعلم والإحاطة واتباع ما جاء بالكتاب الدوري بعاليه، متمنين لكم موسم عمرة ناجح".