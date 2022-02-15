إيجبس 2022.. "العربية للتصنيع" تتفق على عمرة وصيانة جميع توربينات "المصرية العامة للبترول"

كتب- محمد سامي:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، يمثل أهمية كبيرة، مثمنًا دورها كظهير صناعي متميز للدولة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، لافتاً إلى ثقته في خبراتها التكنولوجية والبشرية التي تمكنها من إنجاز كل مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة والسرعة في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "العربية للتصنيع" والهيئة المصرية العامة للبترول لتصنيع وعمرة وصيانة التوربينات التي شهدها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال فاعليات اليوم الثاني (اليوم الثلاثاء) لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022.

وأكد التراس أن المذكرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالاستغلال الأمثل للقدرات الوطنية للتصنيع وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطويرها وفق أحدث معايير الجودة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، ومشيدًا بتاريخها الوطني العريق في مجال الصناعات والخدمات البترولية والقدرات الفنية والبشرية الماهرة.

وأوضح رئيس "العربية للتصنيع" أنه تم الاتفاق مع هيئة البترول على استغلال الإمكانات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وخبراتها المتميزة في مجال عمرة المحركات، لإجراء جميع أعمال عمرة وإصلاح وصيانة التوربينات بكل أنواعها بالهيئة المصرية العامة للبترول، وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، بدلًا من إرسال المحركات وملحقاتها إلى الخارج لإجراء العمرة والصيانة، ومن ثم المساهمة في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وأضاف التراس أن أوجه التعاون تمتد إلى توفير قطع الغيار الأصلية لكل توربينة باختلاف أنواعها، وعمل الصيانة اللازمة من خلال فريق عمل معتمد متخصص لصيانة وعمرة التوربينات باختلاف أنواعها.

وقع الاتفاقية المهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء عصام عرفة رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات التابع لـ"العربية للتصنيع".

وأشاد عمارة بالقدرات التصنيعية المتطورة والكفاءات البشرية بمصنع المحركات التابع لـ"العربية للتصنيع"، في مجال عمرة وإصلاح وصيانة التوربينات والمحركات بكل الأنواع والاستخدامات، التي تم تحديثها وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول لديها اشتراطات صارمة للجودة؛ وهي ما تتحقق بالهيئة العربية للتصنيع.

وتفقد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أجنحة شركات وزارة البترول، وتم عقد مباحثات مشتركة لتعزيز التعاون في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، مع كل من المهندس وائل جويد رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة "جاسكو"، والدكتور جمال القرعيش رئيس مجلس إدارة شركة "ميدور"، والمهندس وليد لطفي رئيس مجلس إدارة شركة "بتروجيت"، والمهندس أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة "بترومنت".