وزير الري أمام "النواب": الكثافات السكانية على شريط الدلتا الأكبر عالميًّا

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة تتقاطع مع العديد من الوزارات، وإن ما يتم على أرض الواقع من مشروعات قومية بمثابة إعجاز يتم على الأرض وإنجاز كبير.

وأضاف عبد العاطي: من هذه المشروعات على سبيل المثال لا الحصر، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعمل بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، لتصبح أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثيًّا في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، بطاقة 7.5 ملايين متر مكعب من المياه يوميًّا، ومحطة "المحسمة" لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية.

وتابع وزير الري، خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "بنفكر في الحاضر والمستقبل، والتحديات التي نواجهها خارج إطار أية وزارة بمفردها، ولا بد من تضافر الجهود جميعهاً، ومن المتوقع خلال الأعوام الثلاثين المقبلة أن يزداد التعداد السكاني بما يقرب من نحو 50 إلى 60 مليون نسمة، ومن ثم نعمل لاستيعاب هذا الرقم من خلال مشروعات عملاقة على الأرض".

وأشار عبد العاطي إلى أن الدولة المصرية استطاعت تحويل المشكلة إلى فرصة حقيقية للتنمية، متابعا: "الكثافات في شريط الدلتا من أعلى الكثافات على مستوى العالم، ومن ثم كان لزامًا أن يتم الخروج من الشريط الضيق، وأشجع على أن يتم تنظيم زيارة برلمانية للمشروعات القومية الجديدة التي تجرى على أرض الواقع؛ لنقل حجم الإنجاز ومتابعة التنفيذ على الأرض؛ خصوصًا أن هناك العديد من الدول التي طلبت خبراتنا في مجال إدارة المياه".