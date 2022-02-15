يشترط التفرغ.. شروط تعيين "تربي" للمقابر في القاهرة "مستند"

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كتب- محمد نصار:

يمكن لأصحاب المقابر في محافظة القاهرة سواء بنظام التمليك أو نظام حق الانتفاع طلب تعيين "تربي" لحراسة ورعاية المقابر الخاصة بهم.

وحصل مصراوي على مستند صادر عن إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة يوضح آلية طلب تعيين تربي من خلال استيفاء المستندات التالية:

الأوراق المطلوبة لتعيين تربي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصل.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- أصل المؤهل.

4- أصل الخدمة العسكرية.

5- برنت من التأمينات يفيد أنه متفرغ.

6- أصل الصحيفة الجنائية.

7- عدد 4 صورة شخصية.