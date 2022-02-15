٧ مارس.. حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لمؤسسة فاروق حسني الثقافية

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كتب- مصراوي:

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام ٢٠٢٢ لمسابقات (التصوير - النحت - النقد الفني - التصوير الفوتوغرافي- العمارة) وافتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، يوم الإثنين الموافق ٧ مارس المقبل الساعة ٧ مساءاً في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وانتهت جميع لجان التحكيم من التصويت علي الأعمال الفنية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون لهذه الدورة وسوف يعلن عن أسماء القوائم النهائية للمتأهلين يوم الخميس المقبل.

وتقدم لهذه الدورة من جوائز الفنون لأفروع (التصوير " الرسم " - النحت - النقد الفني التشكيلي- العمارة - التصوير الفوتوغرافي) عدد ١٤٦٠ عملاً فنياً ومعمارياً وبحثاً نقدياً من ٧٤٩ فناناً ومعمارياً وناقداً فنياً من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز إلى ٥٠٠ خمسمائة ألف جنية (نصف مليون جنية)

وتوجه مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون بالأمنيات الطيبة والتوفيق لجميع المتسابقين الذين حرصوا على المشاركة.