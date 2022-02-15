بأثر رجعي.. خصم 1% من أجور العاملين بالمطاعم السياحية اعتبارًا من راتب نوفمبر​

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بدء خصم وسداد نسبة 1% من أجور العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية كمساهمة تكافلية ضد فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من راتب نوفمبر 2021 ولمدة 12 شهراً.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بعد تلقيها إخطاراً من وزارة السياحة والآثار، بشأن بدء تنفيذ القطاع السياحي، ما أشار إليه القانون رقم 170 لسنة 2020 الصادر فى 13 أغسطس 2020 والخاص بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية والتي تبلغ نسبتها 1% من أجور العاملين لمدة 12 شهراً.

وقال عادل المصري رئيس الغرفة، إن وزارة السياحة والآثار، والاتحاد العام للغرف السياحية، والغرف التابعة، كانت قد تقدمت إلى الحكومة بطلب لتأجيل خصم وسداد هذه المساهمة، نظراً للظروف التي مرت بها وما زالت تعاني منها السياحة من نقص في مواردها بسبب تداعيات كورونا.

وأشار المصري، إلى إستجابة الحكومة حينها للمطالب، وتم تأجيل خصم وسداد نسبة الـ 1% الخاصة بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 26 لسنة 2021، بالنسبة للعاملين بالقطاع السياحي حتى يوم 31 أكتوبر 2021.

وأوضح أنه فى ضوء هذا، ووفقاً لعدم مد الإعفاء، وبناء على طلب وزارتي السياحة والآثار، المالية، فإنه يتعين ويستوجب على جميع المنشآت والمطاعم السياحية، البدء في تطبيق الخصم بنسبة 1% من صافي دخول العاملين بتلك المنشآت لمدة 12 شهراً، ومنذ انتهاء فترة السماح، وبأثر رجعي اعتباراً من راتب شهر نوفمبر 2021 وحتى راتب شهر أكتوبر سنة 2022.

ووجه المصري، المنشآت والمطاعم السياحية، إلى ضرورة مراعاة عدد من البنود في خصم هذه النسبة، بحيث يكون الخصم على صافي دخل العاملين في تاريخ العمل بالقانون في أغسطس 2020 وليس على صافي دخولهم الحالية، وأن يتم الخصم الـ1% لمدة (12 شهر)، وأن يتم مراعاة العاملين الذين لا تزيد دخولهم على 2000 جنيه والذين شملهم القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 بإعفائهم من الخضوع للقانون.

وأكد رئيس الغرفة، أن يكون تحديد صافي دخول العاملين بالقطاع السياحي على الأجر الأساسي وملحقاته اللصيقة به دون غيرها من عناصر هذا الأجر والذي يدخل في عناصره مقابل الخدمة والإكراميات وهما ليس من الأجور الثابتة، وإنما هما عنصرين متغيرين يرتبطان بظروف العمل.

ودعا المصري، أعضاء الغرفة، إلى سرعة موافاة الغرفة ببيان تفصيلي متضمناً تاريخ بداية الخصم وفقاً للضوابط الواردة بالقانون، وقيمة الخصم، والحساب الذي أودعت فيه المبالغ الناتجة عن تنفيذ ذلك القانون، مع اعتباره هذا الموضوع هام وعاجل كطلب وزارتي السياحة والآثار، والمالية.