الأحد.. الجامعة الأمريكية تنظم ندوة "كنت هناك.. اغتيال رفيق الحريري"

كتب- داليا شبل:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تنظيم ندوة إلكترونية بعنوان "كنت هناك.. اغتيال رفيق الحريري" يوم الأحد الموافق 22 فبراير.

وأوضحت الجامعة في بيان اليوم، أن هذه الندوة هي الثانية ضمن سلسلة ندوات "كنت هناك" التي تهدف لتسليط الضوء على مجموعة من الأحداث التاريخية من منظور الصحفيين الذين أتيحت لهم الفرصة أن يشهدوها ويغطوها في الميدان.

وتابعت: سيتحدث في الندوة -التي تتواكب مع ذكرى حادث الاغتيال -يزبك وهبة، الإعلامي المخضرم في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال (LBCI) وراديو سوا، والذي كان ضمن آخر الصحفيين الذين التقوا بالحريري وذلك قبل أقل من ساعة من اغتياله. سيدلي وهبة بشهادته عن عملية الاغتيال وما تبعها، وكيف تعامل الإعلام مع الحادث وكيف تأثر به، والتحديات الشخصية التي يواجهها الصحفي عندما يغطي أحداثا قد تؤدي لحدوث استقطاب في مجتمعه.

جدير بالذكر، أن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 كان نقطة تحول تاريخية في مسار لبنان وربما الشرق الأوسط بأسره، حيث عصف الانفجار بترتيبات ومعادلات الحكم التي استقرت في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية وفتح الباب أمام حالة من الاضطراب التي لا تزال تخيم أثارها على لبنان.

ويدير الحوار خالد عز العرب، أستاذ مشارك بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومحرر أخبار أول بقناة سكاي نيوز عربية سابقاً.

وتقام سلسلة الندوات الإلكترونية باللغة العربية وحضورها متاح لعموم الجمهور عبر تطبيق زووم.