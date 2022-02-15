وزير الإسكان يعتمد أكثر من 30 فدانًا لإقامة نشاط سكني بمدينة 6 أكتوبر

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 852 لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى: يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (11- 13) بمساحة 30.109 فدان بما يعادل 84459.77 متر مربع الواقعة بالحوض الصحراوي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة لـ/محم ماجد محمد سعيد الجمل، وباكينام يحيى عبداللطيف أحمد الرفاعي لإقامة نشاط سكني بنظام السداد النقدي، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقدين المبرمين بتاريخ 2/12/2019 وملحقهما المتضمن ضم القطعتين والمحرر بتاريخ 21/6/2021 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: