التنمية المحلية: رفع 43.7 مليون طن تراكمات ومخلفات وقمامة بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا عن جهود المحافظات لرفع المخلفات البلدية والتخلص الآمن منها خلال الفترة من 18 مارس 2020 وحتى 6 فبراير 2022.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أنه تم خلال الفترة المشار إليها رفع 43.7 مليون طن قمامة ومخلفات بمتوسط 81.3 ألف طن يومي، لافتا إلى توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في هذا المجال لما لها من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح اللواء شعراوي أنه تم رفع أكثر من 12.3 مليون طن تراكمات من داخل أحياء محافظة القاهرة بنسبة 28.2% من إجمالي المخلفات، كما تم رفع أكثر من 6 ملايين طن من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، و2.7 مليون طن بالإسكندرية، و2.5 مليون طن من البحيرة، و1.8 مليون طن بمحافظة الدقهلية، و1.7 مليون طن من القليوبية، و1.6 مليون طن من كل من الغربية والمنوفية.

وأشار التقرير إلى أنه على نطاق الأقاليم، فقد بلغت كمية المخلفات التي تم رفعها في إقليم القاهرة الكبرى 20 مليون طن بنسبة 46% من إجمالي المتولد في الفترة المشار إليها، يليها إقليم الدلتا بـ 11.5 مليون طن بنسبة 26.3% ثم الصعيد بكمية بلغت 6.3 مليون طن بنسبة 14.3% ثم إقليم الإسكندرية 3.8 مليون طن بنسبة 8.7% وأخيرا إقليم القناة وسيناء بكمية تجاوزت 2 مليون طن بنسبة 4.8%.

وفي سياق متصل، أكد وزير التنمية المحلية على أن كمية المخلفات البلدية التي تم جمعها والتخلص منها تفاوت من فترة زمنية إلى أخرى، حيث بلغت أعلى قيمة لها خلال يونيو 2021، فيما بلغت أدنى قيمة لها في فبراير 2021، لافتا إلى أن نسبة الجمع تفاوتت حسب المحافظات وعلى نطاق الأقاليم، فقد بلغ متوسط كفاءة الجمع بالجمهورية نسبة 78%، أما على مستوى الأقاليم، فقد بلغت النسبة بإقليم القاهرة الكبرى 89% يليها في الترتيب إقليم القناة وسيناء بنسبة 86%، ثم إقليم الإسكندرية 73%، ثم الدلتا 70%، ثم الصعيد 66%.

وشدد اللواء شعراوي على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة الانتهاء من رفع التراكمات خاصة في المحافظات التي تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية بها، مؤكدا على التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للمنظومة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في هذا الملف المهم.