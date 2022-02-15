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لليوم الرابع على التوالي.. استمرار ارتفاع أسعار البيض

11:46 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
لليوم الرابع على التوالي.. استمرار ارتفاع أسعار البيض

أسعار البيض

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كتب - محمد سامي:

ارتفعت أسعار البيض في بورصة البيع على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع علي التوالي بقيمة جنيه فقط للطبق لتبلغ الزيادة 4 جنيهات منذ الخميس الماضي.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض، في جميع البورصات الرئيسية 50 جنيها بزيادة قدرها جنيه فقط عن معدلات البيع أمس، ويباع للجمهور بـأسعار تترواح من 52 إلى 54 جنيها، بينما سجل طبق البيض الأحمر 51.5 جنيه بزيادة تقدر بجنيه ونصف مقارنة بسعر أمس، حيث كان يباع بـ 49 جنيها، كما وصلت أسعار البيض البلدي إلى 59 جنيها.​​

أسعار البيض بورصة البيع البيض البلدي

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