وزير الدعوة والإرشاد السعودي يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى:

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الثلاثاء، بمقر إقامته بالقاهرة، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الدكتور روشان عباسوف، على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي، وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطابات الكراهية، ورغبة الجانب الروسي للاستفادة من تجربة المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال و التصدي للغلو والتطرف .

وأشاد عباسوف بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء، مؤكداً أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، مقدرة لدى المسلمين بالعالم .

وقدم وزير الشؤون الإسلامية السعودي، لنائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، مصحفاً فاخراً من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .