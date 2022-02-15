أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

وزير الدعوة والإرشاد السعودي يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالقاهرة

11:42 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
وزير الدعوة والإرشاد السعودي يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بالقاهرة

وزير الدعوة والإرشاد السعودي يلتقي نائب رئيس الإدا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى:

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الثلاثاء، بمقر إقامته بالقاهرة، نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الدكتور روشان عباسوف، على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

واستعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإسلامي، وما من شأنه أن يخدم العمل الإسلامي وفق منهج الوسطية والاعتدال، ومكافحة خطابات الكراهية، ورغبة الجانب الروسي للاستفادة من تجربة المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال و التصدي للغلو والتطرف .

وأشاد عباسوف بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، في خدمة الإسلام والإنسانية جمعاء، مؤكداً أن المملكة هي رائدة العالم الإسلامي وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين، مقدرة لدى المسلمين بالعالم .

وقدم وزير الشؤون الإسلامية السعودي، لنائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، مصحفاً فاخراً من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

وزير الدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا روشان عباسوف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - الطقس غدًا.. أجواء شتوية وشبورة مائية والحرارة 7 درجات على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا