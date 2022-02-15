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وزير الزراعة يستقبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني

10:36 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
وزير الزراعة يستقبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني

جانب من اللقاء

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كتب- مصراوي:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعي.

وأكد القصر، خلال الاجتماع، على عمق العلاقة التاريخية والأزلية بين مصر والسودان والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن هناك توجيهات رئاسية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في السودان.

وبحث الوزيران آفاق التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات والاستثمار الزراعي والمزارع المشتركة والتنمية الريفية والميكنة والتحول الرقمي واستغلال الموارد الطبيعية بما يحقق مصلحة البلدين، كما بحثا التعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والقوافل البيطرية وإنتاج الأمصال واللقاحات.

وشدد القصير على أن مصر شهدت نهضة كبيرة في المجالات الزراعية المختلفة وأقامت مشروعات عملاقة في هذا المجال كما أنها تمتلك مجموعة من المعاهد البحثية المتميزة ومعتمدة دوليا، مشيرا إلى استعداد مصر لنقل خبرتها إلى الأشقاء في السودان وكذلك استقبال متدربين سودانيين للتدريب في المراكز البحثية المصرية والمركز الدولي للزراعة ومركز الأقصر التنسيقي في الأنشطة الزراعية المختلفة.

واستعرض القصير تجربة مصر في مجال الإقراض والتمويل الزراعي وخاصة لصغار المزارعين والمربين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة وكذلك تمويل مشروعات تحديث الري بقرض عشر سنوات وبدون فائدة.

من ناحيته أعرب "جبريل" عن سعادته بزيارة القاهرة وأشاد بتطور العلاقات بين البلدين والنهضة التي شهدتها قطاع الزراعة المصري معبرا عن تطلعه للاستفادة بالخبرة المصرية وبصفة خاصة في مجال الثروة السمكية والحيوانية، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وجه الدعوة إلى القصير لزيارة السودان على رأس وفد فني من الخبراء والمتخصصين لاستكمال المباحثات واتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع.

حضر اللقاء محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.​

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