حدث ليلا| نص تحقيقات النيابة في قضية "شقة الزمالك".. وتحذير من الأرصاد للمواطنين

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

2129 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 1243 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 388943 حتى اليوم.

انفراد- متهم مغارة الزمالك يفجر مفاجأة: قانون الآثار "عُرض عليَّ" عام 83.. وهذه اعتراضاتي (1)

ينفرد "مصراوي" بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا.. شقة الزمالك"، على سلسلة حلقات متتالية.

متهم شقة "كنوز الزمالك": لدي هواية مرضية لجمع الأعمال الفنية.. وكنت ناوي أعمل متحف (2)

ينفرد "مصراوي" بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا.. شقة الزمالك"، على سلسلة حلقات متتالية.

"إحنا لسة في الشتاء".. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار بداية من هذا الموعد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار بداية يوم الجمعة المقبل، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس نظرًا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومي الجمعة والسبت.

ننشر كراسة شروط شقق سكن مصر بالطرح الجديد من الإسكان

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

ننشر كراسة شروط شقق دار مصر بـ7 مدن

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

ننشر كراسة شروط شقق جنة.. التقديم يبدأ اليوم

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر اليوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر ومعرض إيجبس 2022

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صورًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة.

قرار جمهوري بتجديد تعيين رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 68 لسنة 2022 بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2022.

"مهندسون في حب مصر".. التنسيقية تعلن منافستها على 5 مقاعد في انتخابات المهندسين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشاركتها بخمسة من أعضائها في مارثون انتخابات النقابة العامة للمهندسين المزمع إجرائها الأيام المقبلة، ضمن قائمة "مهندسون في حب مصر".

أسعار الذهب.. التموين تكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب في الساعات الأخيرة بسبب أزمة أوكرانيا مع روسيا.

بالخيول وأعلام تركيا في كل مكان.. كيف احتفت الإمارات بزيارة أردوغان؟ فيديو وصور

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم لدولة الإمارات في زيارة تستمر يومين، في إطار مساعي تحسين العلاقات بين البلدين.

بوتين يوافق على مسودة الرد الروسي بشأن الضمانات الأمنية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على مسودة الرد الروسي، التي أعدتها الخارجية الروسية بشأن الضمانات الأمنية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون على الصيغة النهائية للنص.

دول الخليج تدعو طالبان لضمان حقوق المرأة خلال محادثات بشأن المساعدات

شدد ممثلو الدول الخليجية الاثنين على ضرورة أن تكون المرأة الأفغانية قادرة على العمل والتعلم، وذلك خلال محادثات مع وزير خارجية حركة طالبان الساعي لاستقطاب مساعدات خارجية لنظام الحكم في بلاده.

صور بالأقمار الصناعية.. كيف حاصرت القوات الروسية أوكرانيا من 3 جهات؟

ترتفع حرارة الجليد الأوكراني على وقع التوترات المتصاعدة شرق أوروبا، ما يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة بين روسيا التي حشد عشرات الآلاف من قواتها على حدودها الغربية من جهة، والولايات المتحدة والغرب اللذان يهددان بعقوبات صارمة ورد حاسم من جهة أخرى.

واشنطن تحدد الموعد المحتمل للهجوم الروسي على أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يبدأ خلال نهاية الأسبوع، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.