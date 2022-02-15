ننشر كراسة شروط شقق جنة.. التقديم يبدأ اليوم

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر اليوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وتتواجد شقق مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

وجاءت تفاصيل كراسة شقق سكن مصر على النحو التالي:

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