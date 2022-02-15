أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

ننشر كراسة شروط شقق جنة.. التقديم يبدأ اليوم

03:00 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر اليوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وتتواجد شقق مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

وجاءت تفاصيل كراسة شقق سكن مصر على النحو التالي:

اقرأ أيضًا:

الحجز قرب.. خطوات التقديم في شقق سكن مصر وجنة ودار مصر إلكترونيًا

كل الأدوار.. الإسكان تعلن أماكن الطرح الجديد من شقق التمويل العقاري

التمويل العقاري| احسب أقساط شقق سكن مصر في الطرح الجديد (أسعار وشروط)

شقق جنة التقديم يبدأ اليوم إجراءات الحجز كراسة شروط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2129

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

1243

متعافون اليوم

457081

إجمالي الإصابات

23409

إجمالي الوفيات

388943

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|2129 إصابة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا