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ننشر كراسة شروط شقق دار مصر بـ7 مدن

02:55 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
ننشر كراسة شروط شقق دار مصر بـ7 مدن

شقق الإسكان المتوسط

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كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وتتواجد دار مصر في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)،

وجاءت تفاصيل كراسة شقق سكن مصر على النحو التالي:

شقق دار مصر التمويل العقاري إجراءات الحجز كراسة شروط

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