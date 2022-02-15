​ الحجز بدأ اليوم.. ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان 2022

​ التقديم يبدأ اليوم.. "إزاي تحجز شقة في سكن مصر ودار مصر وجنة إلكترونيًا؟"

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إجراءات الحجز في شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر اليوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل.

وتتواجد شقق سكن مصر في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق.

أما شقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وتتواجد شقق مشروع جنة في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

ويحتاج اي متقدم لعدد من الأوراق والمستندات للتقديم والحجز بشكل إلكتروني للحصول على وحدة ضمن الـ3 مشروعات، ومن أهم هذه الاوراق والتي تاخذ وقت أطول، القيد العائلي المميكن والذي يقدم لصاحـب الطلـب مـا عـدا الأعـزب، المطلقـة، الأرملة.

من أكثر المستندات التي تاخذ وقت أيضا المتعلقة بأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، حيث يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، و شـهادة التأمينـات اجتماعيـة إن وجـد موضحا بهـا المهنـة والأجـر التأمينـى أو صـورة مـن البطاقـة النقابيـة أو اشـتراك النقابـة على أن تكون مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

أما الأوراق الحجز للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، فيتم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى، وثيقـة الـزواج أو الطلاق أو الوفـاة، شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر.

وجاءت باقي الأوراق المطلوبة على النحو التالي والتي تأخذ وقت أقل في التجهيز:

1- مــلء تواقيــع اســتمارة الحجــز للوحــدة الســكنية والإقــرار، بعــد إنزالهمــا مــن الموقــع وطبعهمــا بخــط واضـــح، وإرفاقهمــا ضمــن المســتندات التــي ســيتم رفعهــا عنــد التقــدم بطلــب حجــز الوحــدة السـكنية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه سارية.

3- شــهادة بإثبات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو الأســرة الــزوج والزوجــة، إذا كانــت تعمــل علــى أن تكــون مختومــة وموقعــة ومؤرخــة مــن جهــة العمــل فــي تاريــخ الإعــان، بحيــث تشــمل صافــي المكافــآت والبـدالت والأربـاح والحوافـز السـنوية التـى يتحصـل عليهـا الفـرد أو الأسـرة.

4- أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافية والتي تشمل الأمـاكن الزراعيـة أو العقارات أو الأراضـي، معـاش اسـتثنائي، وامتـاك أي سندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيــر أو أى أوراق ماليــة تــدر دخــل إضافــي.

5 – تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري.

6 – مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

7 – تقديـم شـهادة معتمـدة مـن جهـة العمـل تتضمن جميـع البيانـات الأساسية بصافـى الدخـل السنـوي أو الشـهري موضحا بهـا رقـم السجل التجاري والبطاقـة الضريبية لجهة العمل.

8 – مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

9- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي، كهرباء أو غاز أو مياه.

10- فـي حالة سـبق الحجـز إحـدى مشروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاستفادة ويشترط تقديـم مستند يُفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـلان السـابق.

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