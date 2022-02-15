توجه فورًا للمستشفى.. الصحة: احذر 4 أعراض خطيرة

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك عددا من الإجراءات الواجب اتباعها حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونبه عبدالغفار إلى ضرورة متابعة الأعراض التي تظهر على المرضى والتي من بيها بعض المؤشرات التي تستدعي الذهاب إلى المسستشفى، ومنها:

1- صعوبة في التنفس

2- انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92

3- الاضطراب في درجة الوعي

4- ارتفاع متواصل في درجة الحرارة لا يستجيب لمخفضات الحرارة لمدة 48 ساعة

وأوضح في منشور توعوي إنه إذا شعرت بهذه الأعراض عليك التوجه على الفور إلى عيادة الأمراض الصدرية أو قسم الطوارئ في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية.

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