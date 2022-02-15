​إنتاج كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.. تفاصيل فيلم "التلميذ" الذي يحكي بدء حياة الشركة الرهبانية

كتب- مينا غالي:

كشف مايكل مراد، المنتج الفني لفيلم (التلميذ.. سمو الرهبنة- قصة حياة الأنبا تادرس) الذي يجسد قصة حياة الأنبا تادرس تلميذ الأنبا باخوميوس أب الشركة، ويشارك فيه نخبة من الفنانين الكبار لأول مرة.

وقال مراد في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الفيلم يشارك فيه عدد من النجوم الكبار منهم الفنانة هالة صدقي والفنان عبدالعزيز مخيون والفنان محمد نجاتي اللذين يشاركان للمرة الأولى في فيلم مسيحي، والفنانة مادلين طبر والفنان محمد علي رزق والفنان ناجي سعد والفنان عاصم سامي والفنان جميل عزيز والفنان أيمن أمير والفنان منير مكرم والفنان استيفان منير.

وأضاف المنتج الفني للفيلم، أن الفيلم انتهى تصويره ويتم حاليا الانتهاء من المونتاج وباقي المراحل الأخيرة، حيث بدأ تصويره قبل أزمة كورونا، وقبل تصوير مشاهد في الدير فوجئنا بأزمة كورونا وغلق الأديرة واستمررنا عامين لحين إعادة فتحها لنتمكن من دخول الدير.

ولفت مراد، إلى أنه تم تصوير أغلب مشاهد الفيلم بالحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تم تحويله لدير كامل لتصوير قصة الفيلم.

وأوضح أن فيلم التلميذ عن قصة حياة الأنبا تادرس تلميذ الأنبا باخوميوس أب الشركة، والفيلم أقرب للأفلام التاريخية عن الأفلام العقائدية، حيث يسرد الفيلم بداية حياة الشركة الرهبانية التي أسسها الأنبا باخوميوس بقوانين صارمة كبداية لتجميع الرهبان في مكان واحد، وذلك في القرن الرابع الميلادي ويعتبر الفيلم أعلى تكنيك فني في الميديا المسيحية في كل مراحله من الإنتاج للديكور والموسيقى والإخراج.

وواصل: "الفيلم من إنتاج كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف وهو فكرة الأب أنجيلوس رشدي وسيناريو وحوار ماهر فريد نقولا، ومن إخراج جوزيف نبيل".

وأكد أنه سيتم تحديد موعد العرض الأول له عقب الانتهاء منه، على أن يكون بمسرح الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وبدعوات خاصة.