​اليوم.. أول اجتماعات الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر بقصر السينما

(مصراوي):

تعقد الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر فى دورته الخامسة والثلاثين بوصفه أكبر تجمع أدبي، اجتماعها الأول، اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير، بقصر ثقافة السينما بالقاهرة.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، في بيان صحفي، أن هذا المؤتمر يعد واحداً من الفعاليات الثقافية الكبرى والتي تقوم على إثراء الحركة الثقافية والأدبية.

وقالت عبدالدايم: "نسعى إلى استعادة مؤتمر أدباء مصر، بعد توقفه لمدة عامين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا".

وأشار الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى أن المؤتمر العام لأدباء مصر هو التجمع الأدبي السنوي الذي يعد عرسًا أدبيًا يرسم خريطة الحركة الأدبية في أقاليم مصر كافة.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة ستبدأ أولى إجتماعاتها بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية وأعضاء الأمانة لبدء الإجراءات الخاصة بإقامة المؤتمر والإعداد لفعالياته المنفردة.