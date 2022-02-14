"إحنا لسة في الشتاء".. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار بداية من هذا الموعد

(مصراوي):

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار بداية يوم الجمعة المقبل، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس نظرًا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومي الجمعة والسبت.

وأضاف مدير وحدة التنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر شاشة "MBC مصر"، أن فصل الشتاء سستنتهي يوم 21 مارس المقبل، مضيفًا: "إحنا لسه في الشتاء ومحدش ينخدع بارتفاع درجات الحرارة".

وتابع: "فترات الليل خلال اليومين المقبلين ستكون شديدة البرودة، ولازم ناخد بالنا ومحدش يخفف الملابس".