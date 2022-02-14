اختيار وليد البطوطي سفيراً للمرشدين السياحيين في العالم ​

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين بالعالم، خلال اجتماعه في مدريد، اختيار المرشد السياحي المصري "وليد البطوطي" سفيرا للمرشدين السياحيين بالعالم.

وبحسب بيان اليوم، تضم عضوية الاتحاد الدولي ٩٤ دولة وما يقرب من ٥٥٠ ألف مرشد سياحي على مستوى العالم.

ويعتبر البطوطي المصري الوحيد الذي شغل المنصب، ويوجد هناك العديد من السفراء من الولايات المتحدة الأمريكية، ولأول مره يعين في هذا المنصب مصري الجنسية، تقديرا لخدماته على مدار ٣٠ عاما، ليس فقط لمرشدين مصر وإنما للمرشدين في العالم أجمع.

جدير بالذكر، أن البطوطي عمل وكيل النقابة العامة للمرشدين السياحيين ورئيس لجنة القيد والقبول من ٢٠٠٢ إلى ٢٠١٢، ونائب رئيس الإتحاد العربي للمرشدين السياحيين العرب من ٢٠٠٥ حتى الآن، وممثل الاتحاد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط منذ عام ٢٠٠٣ إلى الآن.