رئيس "الأسقفية": لا شئ يحدث بالصدفة بل بتخطيط سماوي

كتب- مينا غالي:

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي بكنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد في إطار زيارته الرعوية للمحافظة حيث استقبله القس هانئ شنودة عميد كنائس منطقة القناة.

وقال رئيس الأساقفة في عظة القداس: "لكي نتوقف عن القلق ونبدأ حياتنا يجب أن نرى الواقع فالله هو المتحكم في كل الأمور"، مضيفًا: "علينا أن نفهم أن الله لديه خطة للعالم وخطة لحياتنا الشخصية وهو يعمل بدقة لينفذ خطته فهو ضابط الكل هو المتحكم في كل الأمور".

واستكمل: "لا شئ يحدث بالصدفة في حياة المؤمن ولكن هناك تخطيط سماوي فلا يمكن لأحد أن يفاجيء الله فهو بكل عناية يدير هذا الكون وينسج الأحداث معا في خطته الأزلية".

​