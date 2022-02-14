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الجيزة: تخطيط مروري لشارع بشتيل ورصف 3 محاور مهمة في البدرشين

09:17 م الإثنين 14 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للتسهيل على المواطنين.

وبحسب بيان اليوم، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية المدرجة بالعام المالي الحالي والتأكد من الإلتزام بالجدول الزمني المحدد لها لما لها من أهمية للمواطنين.

وتابع المحافظ، مجهودات حي شمال الجيزة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة في البدء في إجراء تخطيط مروي للسيارات والمشاه بشارع بشتيل استكمالا لأعمال التطوير التي يشهدها الطريق.

وفي ذلك الإطار، بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين، في تنفيذ أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع النيل السعيد في اطار خطه التطوير الشاملة التي يشهدها الطريق لتسهيل الحركة المرورية.

كما تابع محافظ الجيزة، مجهودات مركز البدرشين في استكمال أعمال رصف الطبقة الرابطة بشارع المحكمة القديمة بمدينة البدرشين وإجراء اعمال التنسيق العام للطريق وأرصفة المشاه والجزيرة الوسطى.

كما تابع بدء أعمال وضع الطبقة الرابطة بشارع عباس عنانى بنطاق المركز والمدرج ضمن عدد من الشوارع الحيوية المهمة الجاري رصفها وتطويرها بنطاق المركز لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

البدرشين أحمد راشد الجيزة تخطيط مروري مشروعات الخطة الإستثمارية

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