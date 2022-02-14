إزالات مصر القديمة.. الانتهاء من هدم منطقة بني هلال بالكامل

كتب- محمد نصار:

أجرت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية تم خلالها المرور وتفقد جميع المناطق التي تمت إزالتها إلى جانب الحرص الشديد على تسكين الأهالي ومتابعة كافة المعوقات وتذليها لإنجاز الأعمال على الوجه الاكمل تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وأكدت جيهان عبدالمنعم أنها تابعت على مدار الشهور الماضية من خلال الاجتماعات المكثفة وزياراتها الميدانية مراحل أعمال الإزالة بمنطقة بني هلال بجوار سور مجرى العيون بحي مصر القديمة من خلال التنسيق الشامل والتعاون المثمر مع كافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية والقيادات الشرطية حتى تم الانتهاء من كافة أعمال الإزالات.

وأضافت أن هذه المجهودات لم تقتصر على متابعة أعمال الهدم والإزالات والتي كانت تجرى على قدم وساق مع التأكد من تسكين جميع الأسر المستحقة من خلال لجان تم عقدها في موقع الإزالات لتحقيق عدالة التسكين واستقبال كافة التظلمات والبت فيها حتى مرحلة التسكين بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتحقيق الخطة الحضارية والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار الجمهورية الجديدة.

كما أثنت على فريق العمل المشارك بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة للانتهاء من هذه الأعمال من خلال تسخير كافة الجهود ومواصلة الأعمال ليل نهار للانتهاء في وقت قياسي حرصا على المشاركة الفعالة لدعم خطط الدولة في القضاء على العشوائيات.

جدير بالذكر أن المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة انتهت من أعمال إزالات منطقة بني هلال العشوائية بجوار سور مجرى العيون والتي تضم ١٦٤ عقارا بإجمالي ٦١٨ أسرة تم تسكينهم بمشروع الأسمرات في وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومزودة بجميع الخدمات اللازمة إلى جانب الانتهاء من بلوكين بهم ١٦٤ أسرة ومحلين و٦ محال أسواق تم تعويضهم في إطار تفعيل دور الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة إلى جانب القيام بأعمال رفع أنقاض وتراكمات الهدم والقمامة التي شوهت المظهر الحضاري لهذا الأثر العظيم.

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